El Universo Cinematográfico de Marvel ya dio inicio a la fase 4. No solamente reanudó el rodaje de diferentes películas como “Thor: Love and Thunder”, sino que ha comenzado a compartir las primeras series: “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”.

Todos los actores deben ponerse en forma para volver a interpretar a los Vengadores. Tom Hiddleston, por ejemplo, fue protagonista del avance de la serie “Loki”, la cual se estrenará en 2021.

Chris Hemsworth, por su cuenta, se encuentra en Australia para grabar “Thor: Love and Thunder”. Recordemos que hace unas semanas, la actriz Jaimie Alexander compartió en redes sociales una foto de su último día de rodaje en ese país.

Hemsworth debe mantenerse en forma para interpretar a Thor y lo demuestra con un duro entrenamiento en redes sociales.

Recordemos que esta podría ser la última película de Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel. Normalmente, los actores que interpretan a los Vengadores solo participan en tres cintas en solitario. Tom Holland, por ejemplo, anunció que luego de Spider-Man 3 se distanciará del proyecto Marvel.

Se cree que Natalie Portman será la siguiente en cargar el martillo de Thor en el UCM. En la presentación de la cinta en la Comic Con, ella se presentó cargando el Mjolnir.

‘Thor Love and Thunder’ al detalle en nuevas fotos filtradas

En cuanto a películas, Marvel ya dio inicio al rodaje de Spider-Man; No Way Home, con Tom Holland y Zendaya, y también reanudó las grabaciones de la cinta Thor Love and Thunder.

Actualmente, Chris Hemsworth Natalie Portman, Tessa Thompson y los demás actores involucrados están en Australia rodando la tercera película de Thor. No obstante, en las fotos filtradas se ve a Matt Damon.

Recordemos que en Thor: Ragnarok se presentó una escena en donde había un pequeño teatro en donde se mostraba la escena de la “muerte de Loki” a manos de los Elfos Oscuros. Allí, Damon interpretó a Loki.

Pues todo parece indicar que Marvel Studios repetirá la escena pero con un pequeño resumen de lo que se vio en Ragnarok. En las fotos se ve a la versión falsa de Thor, Loki y Hela.

Thor Love and Thunder se estrenará el 6 de mayo de 2022. (Foto: Difusión)

