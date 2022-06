El Universo Cinematográfico de Marvel ha sumado a varias estrellas de Hollywood en la fase 4. Angelina Jolie, por ejemplo, interpretó a una de las lideresas del equipo Eternals. Por otro lado, “Thor: Love and Thunder” ha optado por llamar a Christian Bale para que encarne a Gorr el dios carnicero.

Quizás no lo hayas notado, ya que el actor lleva mucho maquillaje encima. Gorr tiene un color de piel gris o plateado, no cuenta con cabello y lleva unas túnicas que le hacen ver tan imponente como otros villanos del UCM como Thanos.

Gorr asesinó a los dioses que reinaban en su planeta luego de que no ayudaran a su familia a sobrellevar el hambre y la sed. En los cómics, el personaje se convierte en el asesino de dioses tras robar la espada All-Black, la cual está formada por el mismo elemento que los simbiontes.

Curiosamente, Bale ha revelado en una reciente entrevista con el medio Total Film que no conocía qué era el UCM antes de ser llamado por la productora.

“Absolutamente no, no. Eso ni siquiera se me pasó por la cabeza. Leía eso y la gente decía: ‘¡Oh, mira esto! ¡Ha entrado en el UCM!’ Y yo decía: ‘¿He hecho qué? No he entrado en una mierda, muchas gracias’. Estoy como, ‘¿El UCM?’ Tuve que preguntar qué era eso”, declaró entre risas.

Lo que no queda claro es si no conocía sobre las películas de superhéroes que iniciaron su emisión en el año 2008 o si a este conjunto se le llamaba UCM.

Tráiler de “Thor: Love and Thunder”

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.