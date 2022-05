El Universo Cinematográfico de Marvel ya desarrolla la fase 4. Por un lado, la productora ha estrenado varias series en la plataforma Disney Plus, como “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier”, “Loki”, entre otras. A su vez, han llevado a los cines otras producciones como “Black Widow”, “Eternals” y recientemente “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Uno de los siguientes proyectos cinematográfico es “Thor: Love and Thunder”, ha programado su estreno en cines el 8 de junio y ya ha dado inicio a la campaña publicitaria en redes sociales.

Recientemente, Marvel Studios compartió el segundo tráiler, en donde ya se puede conocer la trama, el retorno de Jane Foster y al villano de la cinta: Gorr, el asesino de dioses.

¿Qué personaje muere en la cinta?

Mucho se habló acerca de una posible muerte de Jane Foster según la información de los cómics. No obstante, los primeros segundos del avance nos habrían dado los detalles del personaje que dejará el UCM tras este estreno.

Hablamos de Thor. Esta es la cuarta cinta en solitario en UCM y ya es momento de dejarle la posta a su sucesora (Foster). Korg narra las aventuras de Thor como si fueran leyendas; posiblemente, esta sea una de las escenas finales de la película.

Tráiler de “Thor: Love and Thunder”

