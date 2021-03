El coronavirus movió todo el calendario de estrenos y rodajes de Marvel Studios. Luego de un 2020 con complicaciones, actualmente se ha estrenado la serie WandaVision y en solo unos días llegará a Disney Plus la serie The Falcon and the Winter Soldier.

En cuanto a películas, Marvel ya dio inicio al rodaje de Spider-Man; No Way Home, con Tom Holland y Zendaya, y también reanudó las grabaciones de la cinta Thor Love and Thunder.

Actualmente, Chris Hemsworth Natalie Portman, Tessa Thompson y los demás actores involucrados están en Australia rodando la tercera película de Thor. No obstante, en las fotos filtradas se ve a Matt Damon.

Recordemos que en Thor: Ragnarok se presentó una escena en donde había un pequeño teatro en donde se mostraba la escena de la “muerte de Loki” a manos de los Elfos Oscuros. Allí, Damon interpretó a Loki.

Pues todo parece indicar que Marvel Studios repetirá la escena pero con un pequeño resumen de lo que se vio en Ragnarok. En las fotos se ve a la versión falsa de Thor, Loki y Hela.

Thor Love and Thunder se estrenará el 6 de mayo de 2022. (Foto: Difusión)

¿Cuánto durará el capítulo 9 de WandaVision?

El capítulo 9 será el final de la serie y por fin se dará a conocer si los gemelos son reales o solo una creación del HEX. Según las filtraciones, este estreno durará 50 minutos, algo bastante común en esta serie.

A su vez, se ha descartado que Marvel prepare el estreno de un décimo episodio secreto; solo se optaría por una escena post-créditos que nos adelante detalles de la siguiente serie de Marvel: The Falcon and the Winter Soldier.

El 19 de marzo, se estrenará la siguiente serie de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel en Disney Plus. Falcon y el Soldado de Invierno se verán envueltos en nuevas aventuras para determinar quién será el sucesor de Capitán América.

