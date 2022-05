El Universo Cinematográfico de Marvel, luego de introducir la temática de los multiversos en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, ahora tendrá que explicar de dónde provienen los dioses y cuáles son sus roles en el futuro de la fase 4.

En “Moon Knight” se adelantó que los dioses pueden contactar con los humanos y que pueden darle sus poderes a modo de avatares. No obstante, esto es un tanto diferente con los que ya habíamos visto en “Black Panther”.

Según los relatos de Wakanda, Bast o Bastet se encontró con el primer Pantera Negra y le dio un fruto que mejoraría sus habilidades de lucha. Todo esto podría aclararse en “Thor: Love and Thunder”.

La siguiente cinta del Universo Cinematográfico de los Vengadores será la que cuente con más dioses en pantalla. Si has prestado atención al segundo tráiler oficial de la cinta, notarás que se encuentra una diosa sentada cerca de Jane Foster que podría ser Bast.

Habrá que esperar al 8 de junio, fecha de estreno de la cinta, para conocer qué es lo que planea Marvel Studios con estos dioses. Posiblemente, muchos de ellos mueran a manos de Gorr.

Tráiler de “Thor: Love and Thunder”

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.