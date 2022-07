Ya es una tradición que todos los espectadores se queden hasta el final de los créditos en las cintas de Marvel Studios. La única vez que la productora rompió la tendencia fue con “Avengers: Endgame”, en donde declararon de que se trataba de un cierre importante para el UCM, como si se tratara de un punto y final.

Como es de esperarse, la cinta “Thor: Love and Thunder” también cuenta con dos escenas post-créditos. Lo curioso es que los guionistas no estaban enterados de qué se había añadido a la cinta y lo descubrieron en el estreno.

Jennifer Kaytin Robinson habló al respecto en una entrevista para el medio Variety: “Lo vi en el estreno con todos los demás. De la misma manera que supongo que Taika no sabía que Thor iba a regresar, yo no sabía que Roy Kent era Hércules. Soy una grana fanática de Marvel, así que estaba encantada de tener un momento en la película en el que estaba realmente sorprendida”.

“Sabía que se hablaba de Hércules. El nombre Hércules no se dijo en conversaciones que definitivamente, probablemente no debía escuchar, pero lo hice. Entonces, en el momento en que vi el comienzo de la escena, supe que iba a ser hablando con Hércules. No sabía a quién eligieron. Pero pensé, ¿va a ser Hércules? Solo sabía que era algo que decían, ‘Vamos a querer libertad de acción con esto, así que aléjate de eso”.

El actor que interpretará a Hércules en el Universo Cinematográfico de Marvel es Brett Goldstein. Este personaje cuenta con tanta fuerza como el mismo Hulk, pero tiene entrenamiento en combate.

