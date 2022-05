Si ya viste “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” en cines, prepárate para conocer lo que sucedió con Thor luego del chasquido de Hulk. El Universo Cinematográfico de Marvel estrenará esta cinta el 8 de julio en todo el mundo.

Se trata una producción que narra los sucesos posteriores a la dimisión de Thor como rey de Nuevo Asgard. Este personaje se unió a los Guardianes de la Galaxia, pero todo parece indicar que no durará mucho esta alianza.

Recientemente, se publicó una foto de un juguete licenciado de la cinta, en donde se revela parte de la trama. Si viste el primer tráiler oficial de la cinta habrás notado que Thor ha regresado a su peso.

Pues en el juguete en cuestión se lee lo siguiente: “Mucho después de la derrota de Thanos, los Guardianes de la Galaxia deben convencer a Thor de regresar al campo de batalla”.

Recordemos que el Dios del trueno ganó peso tras deprimirse por no poder salvar el universo en “Avengers: Infinity War”. Pese a esto, fue fundamental para la batalla final contra el titán loco en “Endgame”.

En el avance, se puede ver que el personaje se entrena con cadenas gigantes para poder volver a estar en forma.

“Thor: Love and Thunder”: juguetes filtran parte de la trama de la cinta. (Foto: Murphy's Multiverse)

Tráiler de “Thor: Love and Thunder”

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.