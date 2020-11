Thor vuelve a la pantalla grande en la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. La productora confirmó que Natalie Portman regresa a la saga pero se ha puesto en duda la participación de Kat Dennings.

Esta última actriz interpreta a Darcy, la mejor amiga de Jane Foster. Por lo pronto, Marvel la ha utilizado como un gag o una salida graciosa al difícil argumento de las cintas pero se quedaría fuera en “Thor Love and Thunder”.

En una entrevista con el medio Entertainment Tonight, la actriz habló al respecto.

“¡No, todavía no tengo ni idea! No creo que esté en ella. De ser así, pienso que ya me habría enterado de algo. Así que, literalmente, mi respuesta es que no tengo ni idea, tengo incluso menos idea de la que tenía ante".

Todo parece indicar que Marvel no ha contactado con ella. A su vez, añade que no conoce la trama o detalles del guión de la película.

“No lo sé. Creo que en Marvel todo es posible. Ellos pueden hacer lo que quieran. No tengo ni idea de cómo podría volver, pero estoy segura de que podrían resolverlo si quisieran”, añadió Dennings.

Recordemos que Marvel Studios suele enviar los guiones con anticipación al rodaje de sus películas.