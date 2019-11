Las muertes de Avengers: Endgame son bastante menos impactantes que lo que se ve en los cómics de Marvel. Recordemos que hace unos días llegó un nuevo tomo de Capitana Marvel, en donde se ve que se vuelve malvada y elimina a Thor.

Pues ahora se acaba de publicar Avengers #27, el nuevo tomo de la historia contemporánea de los Vengadores. Realmente estos cómics se alejan de Infinity War y Endgame para contar las aventuras de los héroes más poderosos de la Tierra.

Alerta de spoilers, las siguientes lineas contienen contenido de Avengers #27

Aquellos que leen con continuidad las historietas de los Vengadores saben que Capitán América, Black Widow, Thor , Captain Marvel, Blade, She-Hulk y Ghost Rider han formado un equipo para investigar una prisión espacial.

Lamentablemente, todo se sale de control cuando una de las naves es atrapada por correas magnéticas. Allí es cuando comienzan a suceder cosas extrañas. El equipo se divide para investigar lo que está sucediendo pero sucede lo peor.

Capitán América se topa con Thor, quien está de rodillas en el suelo murmurando algo. Tal cual se ve en la imagen, ya no se trata del asgardiano que conocemos. Su cuerpo ha sido infectado por Brood y comenta entre dientes lo siguiente.

“Todavía Thor. Thor... no Brood. No querer matar. No comer. No infectado. No morder, no espedazar.”, comenta Thor mientras se resiste a la infección y coge su martillo con fuerza para evitar perder la cabeza.

Lamentamos decirte que al final su cuerpo ya no es digno de cargar el Mjolnir y termina completando su transformación.

Marvel: ¡Thor ya no es el mismo! La terrible transformación del personaje en los cómics. (Foto: Marvel)