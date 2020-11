Marvel tiene planes de que los Avengers sean en su mayoría mujeres

Marvel tiene nuevos planes para los Vengadores. El CEO de la Casa de las Ideas, Kevin Feige, habló en una entrevista sobre la posibilidad de que las mujeres predominen en el equipo de los Avengers, compuesto por su mayoría por hombres.

Luego de Avengers: Endgame, los superhéroes Capitán América, Iron Man y Black Widow abandonaron el grupo. Capitana Marvel pasaría a liderar al equipo mientras se desconoce quién reemplazará a Viuda Negra y Black Panther.

“Sería increíble ver a todos nuestros personajes femeninos de la misma manera en que hemos visto hasta ahora a nuestros personajes masculinos, nunca han sido todos hombres, pero sí principalmente han sido hombres”, dijo el ejecutivo de Marvel.

“Creo que pronto llegaremos al punto en el que tengamos tantos personajes femeninos geniales que los veremos a todos solo como nuestros héroes (de Marvel), en comparación a este momento en el que podemos distinguir que son más hombres que mujeres. En ese momento serán solo los héroes de Marvel, de los cuales más de la mitad serán mujeres”.

Debido al COVID-19, el calendario de estrenos de Marvel quedó de la siguiente manera: “Black Widow” (7 de mayo de 2021); “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (9 de julio de 2021); “Eternals” (5 de novembre de 2021); “Spider-Man 3” (17 de diciembre de 2021); “Thor: Love and Thunder” (11 de febrero de 2022); “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (25 de marzo de 2022); “Capitana Marvel 2” (8 de julio de 2022).

MARVEL | Disney+ en Perú

Disney+, la plataforma de video streaming de Disney, dio a conocer el precio en soles para la suscripción anual en marco de su prelanzamiento en Perú y América Latina. Como ya sabrán, Disney+ contiene todo el material que Marvel ha ido sacando de a pocos en Netflix, por lo que se trata de una excelente oferta.

El costo por el primer año de membresía será 220.90 soles. La promoción estará vigente hasta un día antes de su lanzamiento, confirmado para el 17 de noviembre en la región. El precio regular será de 259.90 soles al año.