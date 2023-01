No cabe duda que uno de los proyectos más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel ha sido “Spider-Man: No Way Home”. Por mucho tiempo los actores mantuvieron en reserva que estuvieron grabando la cinta y en las diferentes entrevistas simplemente explicaban que solo eran rumores, pero que no sabían nada.

Andrew Garfield recibió muchas preguntas al respecto, pero esquivó todas las acusaciones desde el inicio. Tobey Maguire, por otro lado, no declaró ante cámaras hasta el estreno, solo se le vio saliendo del set de grabación una ocasión.

Los tres actores, Tobey Maguire, Garfield y Tom Holland, volvieron a interpretar a Peter Parker de tres diferentes dimensiones o universos y lucharon contra los villanos clásicos de las franquicias.

Recientemente, se reveló cómo fue el momento en el que Maguire recibió la esperada llamada de parte de Marvel y Sony para que vuelva a su papel de héroe arácnido. El libro Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special, que ya está a la venta, cuenta con entrevistas a los actores involucrados.

Reacción de Tobey Maguire al ser llamado para “Spider-Man: No Way Home”

“Cuando llamaron inicialmente, ¡yo estaba como finalmente!”, explicó el actor. “Recibí la llamada e inmediatamente me abrí para venir a hacer esto. No sin nervios, ya sabes, ‘¿Cómo será esto y cuál será la experiencia?’ Pero poder aparecer con gente hermosa, talentosa y creativa y actuar juntos es como, ‘¡Sí!’ Es divertido y emocionante... Me encantan estas películas y me encantan todas las diferentes series.

Si estos tipos me llamaran y me dijeran: ‘¿Aparecerías esta noche para pasar el rato y hacer el tonto?’ o ‘¿Aparecerías para hacer esta película o leer una escena o hacer algo de Spider-Man?’, sería un ‘¡sí!’ Por qué, ¿por qué no querría hacer eso?”, añadió.

