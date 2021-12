Spider-Man: No Way Home llegó la semana pasada a todos los cines del mundo, ¿y ahora qué sigue? El Universo Cinematográfico de Marvel tiene aún más sorpresas para la comunidad, desde películas de la Fase 4 hasta las series disponibles en la plataforma Disney Plus. Si ya quieres esta al tanto de lo que será 2022, no te pierdas esta lista de producciones que están por estrenarse.

Antes de repasar toda la relación de Marvel, debemos precisar que algunas producciones tienen fecha oficial de estreno y otras simplemente pueden llegar en cualquier momento del próximo año y el siguiente.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness (película) - 6 de mayo de 2022 (cines)

Thor: Love and Thunder (película) - 8 de julio de 2022 (cines)

Ms. Marvel (serie) - verano de 2022 (Disney+)

Black Panther: Wakanda Forever (película) - 11 de noviembre de 2022 (cines)

Moon Knight (serie) - 2022 (Disney Plus)

She-Hulk (serie) - 2022 (Disney+)

The Guardians of the Galaxy Holiday Special (especial) - Navidad de 2022 (Disney+)

The Marvels (película) - 17 de febrero de 2023 (cines)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (película) - 5 de mayo de 2023 (cines)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (película) - 28 de julio de 2023 (cines)

X-Men ‘97 (serie) - 2023 (Disney+)

MARVEL | Estrenos sin fecha oficial

Agatha: House of Harkness (serie) - Desconocida (Disney+)

Armor Wars (serie) - Desconocida (Disney+)

Blade - Desconocida (cine)

Deadpool 3 - Desconocida (cine)

Echo - Desconocida (Disney+)

Fantastic Four - Desconocida (cine)

I Am Groot (serie animada) - Desconocida (Disney+)

Iron Heart (serie) - Desconocida (Disney+)

Loki, temporada 2 (serie) - Desconocida (Disney+)

Marvel Zombies (serie animada) - Desconocida (Disney+)

Spider-Man: Freshman Year (serie animada) - Desconocida (Disney+)

Secret Invasion (serie) - Desconocida (Disney+)

What If...? Temporada 2 (serie animada) - Desconocida (Disney+)

Película sin título del Capitán América - Desconocida (cine)

Serie sin título de Wakanda - Desconocida (Disney+)

Película sin título de Shang-Chi - Desconocida (cine)

Película sin título de universo mutante - Desconocida (cine)

