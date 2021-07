Pocos se imaginaban que la serie “Loki” sea tan importante para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel. El capítulo 6 reveló el funcionamiento de los multiversos: básicamente, Kang el Conquistador le daba forma a la línea de tiempo para evitar que una de sus variantes intente apoderarse de las demás líneas de tiempo y así desatar una guerra de los multiversos.

Como es de esperarse, las demás producciones de Marvel en Disney Plus continuará en esta misma línea argumental. “Doctor Strange un the Multiverse of Madness” podría enfrentar al hechicero y a Scarlet Witch a la variante más peligrosa de Kang.

No obstante, también se abre la puerta a cualquier locura que se ocurra a Marvel Studios. Según algunos rumores, la productora podría incluir a viejos actores de las pasadas cintas como Andrew Garfield o Tobey Maguire.

Quizás podrían revivir a algunos carismáticos personajes bajo el argumento de que se trata de variantes. El actor Idris Elba compartió algunas palabras con el medio ComicBook durante la promoción de la nueva cinta de Escuadrón Suicida.

“Creo que estoy entusiasmado con las posibilidades en el mundo de DC. Y creo que la palabra elegida para tomar nota es la palabra aparentemente”. Recordemos que el actor fue visto en Australia cuando se realizaba el rodaje de “Thor Love and Thunder”.

Marvel tiene planes para Kang y otro gran villano de los cómics

Loki y Sylvie llegaron al ‘Fin del mundo’ para asesinarlo, pero este villano ya los estaba esperando.

Se reveló que él es el responsable de poner orden en la línea del tiempo con el objetivo de detener la guerra de los multiversos. No obstante, la guerra contra él no será igual que la de Thanos.

Los diferentes multiversos tendrán que enfrentar a su variante respectiva mientras que aparecer otro poderoso personaje en la trama. Estamos hablando de Dr. Doom. Recordemos que Marvel ya anunció que trabajan en la producción de la nueva saga de Los Cuatro Fantásticos.

Nathaniel Richards (Kang) conoce acerca de la tecnología de la Tierra 616 y logra desarrollar los viajes en el tiempo. Por si todavía no lo has notado, el personaje es familiar de Reed Richards (el líder de Los Cuatro Fantásticos).

Él sería el responsable de introducir a los mutantes en el UCM, luego de que en su viaje al pasado de Egipto cuidara de un joven mutante llamado En Sabah Nur, más conocido como Apocalipsis.

Dr. Doom también se sumaría al UCM pero en una de sus versiones más poderosas.

