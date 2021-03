The Falcon and the Winter Soldier llegará a la plataforma Disney Plus en cuestión de días. La comunidad está ansiosa por saber cómo se desarrollará la historia de Sharon Carter, un personaje que apareció por primera vez en Captain America: The Winter Soldier y no se supo más de ella. A pesar de su falta de continuidad, será una pieza clave para los protagonistas de la nueva serie de Marvel Studios.

Sharon Carter apareció en la segunda película de Captain América en el UCM como la vecina de Steve Rogers (Chris Evans) durante su trabajo con SHIELD. Una vez que HYDRA toma el control de la organización, Rogers se entera que Carter es miembro de SHIELD y fue contratada por Nick Fury para cuidarlo.

Sharon Carter apoya al Capitán América y su equipo para derrotar a Hydra; después se une a la CIA y ayuda a Rogers a localizar a Bucky (Soldado de Invierno) después del supuesto asesinato del rey T’Chaka.

En el plano sentimnetal, la tía abuela de Sharon es Peggy Carter, el amor de Steve Rogers de la Segunda Guerra Mundial y con quien finalmente se quedó tras los viajes en el tiempo de Avengers: Endgame. Su última aparición fue besando a Steve Rogers, por lo que hay mucho por explicar en la nueva serie de Marvel.

The Falcon and The Winter Soldier se estrena el viernes 19 de marzo en Disney+. Es la segunda serie de Marvel Studios luego del éxito de WandaVision, protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

MARVEL | Conexión con otras producciones

The Falcon and the Winter Soldier conectará con otras series y películas. Malcolm Spellman, guionista principal de la serie, comentó en una entrevista con Entertainment Weekly lo siguiente: “Puedo pensar en tres [proyectos] de los que no puedo hablar”.

Lamentablemente, no se especificó qué series o películas serán. Teniendo en cuenta de que no se trata de una serie un tanto más policial o de agentes secretos, podría conectar con Hawkeye o Armor Wars.

