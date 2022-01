Todo lo que debes saber del origen de Moon Knight según los cómics

Moon Knight, protagonizado por Oscar Isaac, llegará en cuestión de meses a Disney Plus. La serie de Marvel ha cautivado a muchos seguidores del UCM y unos muy pocos saben la historia del personaje en los cómics. En esta oportunidad, te contaremos qué debes saber de Moon Night antes de ver los episodios.

Moon Knight apareció por primera vez en Werewolf by Night #32 en 1975. El protagonista es Marc Spector, quien ya era conocido como Moon Knight, y hacía de mercenario para un grupo de villanos llamado el Comité. Su debut fue como antagonista, pero acaba siendo un héroe algo oscuro.

El problema con Moon Knight era que solo aparecía haciendo cameos, por lo que recién en 1980 tuvo su propia historia gracias a Doug Moench y Bill Sienkiewicz.

La nueva serie presenta a Marc como un exsoldado (Marine) que se convirtió en mercenario después de ser dado de baja. Formó equipo con el villano Bushman, pero acabó siendo traicionado y dado por muerto en Sudán cuando intentaba evitar el saqueo de una tumba antigua.

Marc pudo escapar malherido y acabó en Egipto, donde fue llevado al templo del dios de la luna, Khonshu, para que sane sus heridas. El detalle es que la deidad vio en él una oportunidad y lo convirtió en un avatar de su voluntad como Moon Knight.

Un detalle en la historia de Moon Knight es que tuvo varias identidades para evitar el paralelismo con Batman de DC Comics. Es así como tenemos a Steven Grant, que invirtió los ahorror de Marc para financiar la actividad de Moon Knight; Jake Lockley, un taxista que Marc adopta para obtener información de las calles; y Mr. Knight, un experto que traba como consultor policial.

Marc acudía a cada identidad según las necesidades de sus operaciones; sin embargo, la miniserie Moon Knight: Fist of Khonshu planteó las identidades como personalidades alternativas, estableciendo que Marc sufría un trastorno de identidad disociativo. El origen del estrés se debe a Konshu, la conexión psíquica que estableció con Marc cuando era niño, y el trauma de descubrir que un amigo de su padre era un asesino en serie nazi.

La situación hizo que Marc sea incapaz de discernir si Khonshu era real o se trata de una personalidad más en su mente.

Moon Knight en el Universo Marvel

Moon Knight fue parte de Los Defensores, ocasionalmente ha sido un Vengador y ha participado en grupos más pequeños como Marvel Knights o Midnight Sons.

Probablemente, el objetivo de Marvel será relacionar a Moon Knight con los elementos sobrenaturales y mágicos que hemos visto en WandaVision y lo que veremos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

