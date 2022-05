Doctor Strange in the Multivese of Madness ya está en los cines de todo el mundo. Aunque la película de Marvel satisfizo con éxito las expectativas de los fanáticos, aún quedan varias preguntas sin respuesta, y una de ellas es el tercer ojo de Doctor Strange. Por suerte, las historietas dan más pistas sobre cómo funciona este ojo para la trama original.

En los cómics de Marvel, se dice que el tercer ojo del Doctor Strange es la manifestación del Ojo de Agamotto, quien fue uno de los miembros de Vishanti. El ojo está lejos de ser un símbolo del mal, es todo lo contrario.

El Ojo de Agamotto fue creado para contener la Gema del Tiempo, y vimos al Doctor Strange usándolo en la primera película. Thanos lo destruyó en Infinity War, pero Strange volvió a tener el Ojo Agamotto en Spider-Man: No Way Home.

El tercer ojo viene con varios poderes, como la capacidad de detectar alucinaciones o disfraces creados por alguien. Entonces, es uno de esos poderes que Strange podría encontrar útil durante la invasión Skrull que viene preparando el UCM.

También libera una luz mística y otorga la capacidad de abrir portales a diferentes realidades. En general, el Ojo no funciona bien si aparece en una persona malvada, y solo alguien con un corazón puro puede usarlo.

En Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el ojo aparece en los usuarios de Darkhold, pero eso no significa necesariamente que cualquiera pueda acceder a sus poderes. Sin embargo, podríamos ver a Strange usarlo en los próximos proyectos de UCM porque, a diferencia de Sinister Strange, Stephen de Earth 616 tiene un corazón puro.

MARVEL | El Ojo Agamotto en No Way Home

A pesar de que aparentemente ya no cumple su propósito original, el Ojo de Agamotto todavía se puede ver alrededor del cuello del Doctor Strange tanto en Spider-Man: No Way Home como en Doctor Strange In The Multiverse of Madness.

Según el director Sam Raimi en una entrevista para Cineblend, la respuesta es que el Ojo de Agamotto posee otras “propiedades mágicas” y no depende exclusivamente de la Gema del Tiempo.

“El Ojo de Agamotto todavía tiene propiedades mágicas incluso sin la Gema del Tiempo, como cualquier verdadero fanático de Strange sabría. Así que todavía le revela cosas que no se ven”, señaló el cineasta.

