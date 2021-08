El tercer episodio de What If...?, la serie animada de Marvel, ya está disponible para la plataforma Disney Plus. Lo interesante de esta producción es que los actores del UCM han participado para dar voz a sus personajes animados, tal como sucedió con Chadwick Boseman y Black Panther. Sin embargo, alguno que otro superhéreo tuvo un reemplazo. Veamos cuáles son los cambios que se hicieron a nivel de producción.

ALERTA DE SPOILER

El evento nexo del tercer episodio de What If...? es la muerte de Hope Van Dyne y la retribución repartida por su padre, Hank Pym, retorcido en su dolor para convertirse en Yellowjacket.

El episodio es ligero en personajes nuevos, como era de esperar, pero hay un par de retornos bastante sorprendentes. Veamos quién es quién en el capítulo de antología.

MARVEL | Nuevos actores del UCM

Lake Bell - Viuda Negra / Natasha Romanoff

Mike Wingert - Tony Stark / Iron Man

Stephanie Panisello - Betty Ross

Mike McGill - General Thaddeus Ross

Alexandra Daniels - Capitana Marvel

MARVEL | Actores que han vuelto

Samuel L Jackson - Nick Fury

Mark Ruffalo - Bruce Banner / Hulk

Jeremy Renner - Ojo De Halcón / Clint Barton

Clark Gregg - Agente Phil Coulson

Michael Douglas - Hank Pym / Yellowjacket

Tom Hiddleston - Loki

Frank Grillo - Brock Rumlow

Lady Sif - Jaimie Alexander

Jeffrey Wright - El Vigilante

No es para menos que Scarlett Johansson sea reemplazada por Bell, debido al caso judicial contra Disney por el estreno de Black Widow. Después de ser abandonada sin ceremonias del MCU después de The Incredible Hulk , Betty Ross regresa tardíamente a la franquicia, esta vez interpretada no por Liv Tyler o incluso Jennifer Connolly (quien interpretó al personaje en Hulk de Ang Lee ) sino por Stephanie Panisello.

