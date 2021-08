Marvel: todos los huevos de pascua del segundo episodio de What If...?

El segundo episodio de What If...?, la serie exclusiva de Marvel para la plataforma Disney Plus, cambió la historia de Black Panther y prácticamente desapareció a los Guardianes de la Galaxia del UCM. Además de toda la acción y las tramas alternativas, el capítulo cuenta con una buena cantidad de huevos de pascua. Veamos algunos de ellos para alimentar el entusiasmo por la serie animada.

La primera escena de la nueva entrega de What If...? muestra a T’Challa haciendo de Star-Lord en una secuencia muy parecida al arranque de Guardianes de la Galaxia. El detalle lo tenemos en los ojos de la máscara de T’Challa, que son de color púrpura y no rojos como los tenía Peter Quill. Esto se debe a que el pasado wakandiano de T’Challa sigue presente en su pesonalidad. El color púrpuro proviene de la hierba en forma de corazón que ingieren los gobernantes para heredar el espíritu de la Pantera Negra.

Otro huevo de pascua lo tenemos en la reacción de Korath, quien admira a Star-Lord hasta el punto de arrodillarse. Este detalle no es casual, porque nos recuerda a la vez que Bruce Banner hace lo mismo en Avenger: Infinity War, cuando llega por primera vez a Wakanda y no sabía cómo reaccionar ante un rey. “Aquí no hacemos eso”, fue la respuesta de T’Challa en la película.

DALE PLAY | Detalles del primer episodio

Un detalle no menor son los dientes de Yondu. T’Challa le recuerda a Yondu que, si los Devastadores no hubieran cambiado sus costumbres, a su padre adoptivo solo le quedarían la mitad de sus dientes. ¡Esto es cierto! En el UCM, la dentadura de Yondu con Peter Quill deja mucho que desear.

Los más observadores también se dieron cuenta que la nave Milano de Peter Quill pasó a llamarse Mandela. Por si no lo recuerdan, el nombre “Milano” viene de la actriz Alyssa Milano, el amor platónico de Quill en la Tierra. T’Challa, en cambio, opta por el apellido del presidente y pionero de los derechos civiles de Sudáfrica, Nelson Mandela.

Los huevos de pascua del segundo episodio de What If...?

Ahora, quizá te preguntes por qué Nebula luce tan distinta al UCM. La razón es sencilla, pero muy triste: Thanos dejó de torturarla. En las películas de Marvel, Nebula explicó que Thanos reemplazaba una parte de su cuerpo orgánico cada vez que perdía una pelea de entrenamiento contra Gamora. T’Challa intervino en What If...? para evitar esta práctica, por lo que Nebula tiene una apariencia muy diferente.

Los huevos de pascua del segundo episodio de What If...?

MARVEL | Tráiler del segundo episodio de What If...?

La aparición de Howard el Pato también llamó la atención por hacer referencia a los Gigantes de Hielo y los Kronans, precisamente cuando le dice a T’Challa la ubicación de las Brasas del Génesis. En su última escena, se le ve tomando junto con un camarero robótico, el cual apareció en las películas de Marvel sirviendo a Valkyrie en Sakaar en Thor: Ragnarok.

Los huevos de pascua del segundo episodio de What If...?

El Coleccionista también tiene lo suyo al tener en su inventario el Mjolnir, el escudo de Capitán América y la daga de Malekith, la cual apareció en Thor: The Dark World. A esto se suma el caso de Hela y la Necrosword.

Los huevos de pascua del segundo episodio de What If...?

El final del Coleccinista en What If...? es prácticamente el mismo que tuvo su hermano, The Grandmaster, en Thor: Ragnarok. Ambos fueron liquidados por sus súbditos tras perder el poder.

Ya para ir cerrando, la aparición de Ego en el restaurante donde trabaja Peter Quill guarda una historia muy particular. El local en cuestión es el mismo donde compartía Ego con la mamá de Peter, Meredith Quill, en las películas del UCM. Este se destruye cuando Ego inicia su malvado plan, pero permanece en la continuidad alterada.

Los huevos de pascua del segundo episodio de What If...?

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.