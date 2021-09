Todos los personajes y actores que aparecen en el sexto episodio de What If...?

El sexto episodio de What If...?, la serie de antología de Marvel Studios para la plataforma Disney Plus, ya está disponible para toda la comunidad. La mayor parte de la producción del UCM ha formado parte de la más reciente entrega, mientras otras estrellas fueron reemplazadas. Veamos quiénes formaron parte de la producción y si es que lograste identificar a cada uno.

ALERTA DE SPOILER

La nueva entrega de What If...? revela la historia alternativa de lo que pasaría si Eric Killmonger, el villano ex Navy SEAL convertido en mercenario, rescata a Tony Stark antes de que caiga en manos de la organización Ten Rings. El resultado es que ambos trabajan juntos para crear un ejército de drones, trazando un nuevo curso que permite al soldado y al hijo de N’Jobu hacerse cargo del manto de Black Panther.

El episodio presenta numerosas historias y escenarios de MCU superpuestos, que van desde Stark Industries hasta Birnin Zana. Como resultado, numerosos personajes familiares reaparecen en diferentes contextos, incluidos algunos que salieron de la MCU hace mucho tiempo.

MARVEL | Personajes de What If...?

El Vigilante - Jeffrey Wright

Killmonger – Michael B. Jordan

Happy Hogan – Jon Favreau

T’Challa/Black Panther – Chadwick Boseman

Queen Ramonda – Angela Bassett

Okoye – Danai Gurira

Ulysses Klaue – Andy Serkis

James Rhodes – Don Cheadle

Jarvis – Paul Bettany

Christine Everhart – Leslie Bibb

T’Chaka – John Cani

Tony Stark/Iron Man – Mick Wingert

Obadiah Stane – Kiff Vandenheuvel

Pepper Potts – Beth Hoyt

General Ross – Mike McGill

Shuri – Ozioma Akagha

MARVEL | Preguntas de Hawkeye

¿Qué motiva a Kate? Hemos visto que ella es una admiradora del Vengador, pero no hay una motivación más convincente. Quizá se trate todo de un truco o realmente hay algo más.

¿Qué sucedió con Laura Barton? La esposa de Clint, Laura (Linda Cardellini), ha demostrado ser una parte importante de la historia de Hawkeye. Aunque se ve y se escucha a Clint hablando por teléfono con alguien en el remolque, diciendo que debería estar en casa pronto, la persona que nadie escucha al otro lado de la línea podría ser fácilmente uno de sus hijos. ¿Será que Laura ya no sigue más en el UCM? ¿O la pareja se separó?

¿Hawkeye sigue trabajando para los Vengadores? Dado que la MCU no se ha comunicado con Clint Barton desde los eventos de Endgame , aún quedan algunas preguntas logísticas importantes por responder sobre cómo está viviendo ahora, es decir, si todavía es miembro de los Vengadores o no. El avance sugiere que Clint se ha ralentizado un poco, en lugar de priorizar ponerse al día con el tiempo que había perdido con su familia.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.