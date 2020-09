Los viajes en el tiempo de Avergers: Endgame han hecho que las opciones sean infinitas en el Universo Marvel. Si bien Tony Stark murió al cierre de esta película, es probable que tengamos otro desde un universo alternativo.

Daniel Ritchman, una fuente cercana a Marvel Studios, señaló que Disney negocia con el actor Tom Cruise, conocido por la saga Misión Imposible, para ser el nuevo Tony Stark. Su aparición sería parte de la próxima película de Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

“Están considerando un montón de cameos interesantes para ‘Strange’, para que haya diferentes versiones de los personajes que conocemos”, explicó Ritman.

“Por ejemplo, he oído que están pensando en Tom Cruise para que sea un Tony Stark de otro planeta Tierra (Cruise casi consiguió el papel de Iron Man antes que Robert Downey Jr.)”, agregó.

Marvel no ha confirmado esta información y probablemente no lo haga hasta que tengamos una mejor idea de la trama de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, así como su elenco.

MARVEL | Nick Fury

Marvel Studios todavía no estrena Black Widow ni Eternals pero ya tiene en proyecto las demás cintas y series que integrarán la fase 4 del Universo Cinematográfico de los Vengadores.

Pese a que varias de sus producciones se han visto afectadas por el coronavirus, todo parece indicar que Samuel L. Jackson volverá a darle vida a Nick Fury, aquel personaje que dio luz verde al equipo de los Vengadores junto a Iron Man en el 2018.

No obstante, los último reportes indican que sería protagonista de una serie nueva de Disney Plus, así lo afirma el medio Variety. Por supuesto, esto no ha sido sorpresa para los fans ya que él ya ha participado en una serie.