Marvel Studios dio inicio a la fase 4 de los Vengadores vía Disney Plus. “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki” fueron las primeras series en estrenarse, mientras que llegaba a los cines “Black Widow”.

Por supuesto, de todas estas producciones, quizás la más importante sea la del hermano de Thor. Esto se debe a que allí se reveló que Kang el Conquistador estaba detrás del orden del tiempo.

Este personaje se ha encargado de eliminar a todos los disidentes de sus respectivas líneas del tiempo para evitar una guerra de multiversos. No obstante, en el capítulo 6 toma la decisión de morir ya que ha estado cansado de la misma situación durante miles de millones de años.

Como es de esperarse, esta serie daría pie a Doctor Strange 2 y Ant-Man 3. Por otro lado, Marvel Studios confirmó la producción de Loki también contará con una segunda parte. En la última escena post-créditos se ve un sello en un papel que anunciaba la continuación.

¿Qué dijo Tom Hiddeston sobre la temporada 2?

Tom Hiddleston en una entrevista con el medio Empire Magazine comentó al respecto: “No creo que pare de buscar a Sylvie por ahora. Él siente que es algo que ha hecho mal, un error, e intentará remediarlo por todos los medios”.

La problemática ahora será conocer dónde se encuentra Sylvie. Tras asesinar a Kang, se crearon diferentes TVA, Tierras y una multiplicidad de todos los personajes del UCM.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.