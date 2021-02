Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon han bromeado sobre el siguiente títulos de la cinta de Spider-Man. Tras varios rumores y bromas, por fin se ha confirmado que la siguiente película del héroe arácnido será Spider-Man: No Way Home.

Curiosamente, la media en la que los actores de Marvel dejan oficialmente sus papeles o cierran sus historias es en la tercera película. Así sucedió con Robert Downey Jr.; no obstante, el actor que interpreta a Iron Man ,volvió en diferentes cameos o intervenciones cortas en las demás cintas de los Vengadores.

Pues es momento de ir despidiéndose de Tom Holland. Así es, el actor que interpretó a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel cerrará contrato con la productora luego del estreno de No Way Home.

El actor se sumó al UCM en Captain America: Civil War en 2016 y su última participación fue en su propia cinta Spider-Man: Far From Home en 2020, luego de Avengers: Endgame, en donde también tuvo un papel secundario.

“Voy a tomarme un descanso y viajar por el mundo. Es la primera vez desde que firmé con (Spider-Man: Homecoming) que no tengo un contrato con alguien. Podría ir a esquiar porque eso es algo que no me han permitido hacer porque obviamente es un deporte peligroso. He tenido mucho cuidado a lo largo de los años, por eso me he obsesionado con el golf porque es el único deporte que puedo practicar sin lesionarme.” comentó el actor en una entrevista en USA Today.

Pese a esto, no descarta volver a interpretar a Spider-Man. Comentó que todavía puede aparentar de 17 años en caso Marvel lo necesite.

Marvel: así revelan que la canción de Agatha siempre estuvo escondida en WandaVision

La canción Agatha All Along se ha ganado el corazón de los fans de de WandaVision, la serie exclusiva de Marvel para la plataforma Disney Plus. El tema hace aparición cuando Agnes revela que ella es la hechicera Agatha Harkness, quien sería responsable de la realidad alternativa en la que viven los pobladores de Westview.

Lo interesante con Agatha All Along es que siempre “estuvo allí” en las demás canciones temáticas de WandaVision, es decir, Marvel recurrió a los mismos motivos musicales para dar cuenta de una cohesión entre los sitcoms y la producción de la serie.

En el canal de YouTube Artsy Omni, el desarrollador de juegos y fundador de Curiomatic, Omni Jacala, publicó un video que examina el uso repetido de cierto motivo musical en los temas de WandaVision. Así fue cómo descubrió que Agatha All Along tiene el mismo motivo que Wanda’s Theme, el cual puedes oír en los créditos finales del programa.

Los ganadores del Oscar Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez escribieron la canción Agatha All Along para la serie Marvel. “[Agatha] tiene su propio tema musical que es una especie de The Munsters, Addams Family, una especie de sentimiento macabro”, declaró.

“También tiene un toque de tenor Oompa Loompa. Decidimos que, dado que podíamos llegar a cualquier década con eso, teníamos que hacer un par de cambios en lo que sería la música de Agatha. Pero finalmente decidimos que lo más divertido es simplemente entrar con toda la música monstruosa y de brujas que he visto antes”.

MARVEL | Agatha Harkness

En las historietas de Marvel, Agatha Harkness es una de las brujas más antiguas y poderosas que existen. Trabajó como institutriz de Los 4 Fantásticos y fue la maestra mágica de Scarlet Witch. Fue Agatha quien ayudó a Wanda a canalizar su energía para hacer un trato con Mephisto y así crear a los gemelos Billy y Tommy. Desafortunadamente para Wanda, dicha energía era en realidad una parte del alma de Mephisto, que finalmente llegó a reclamar.

Agatha Harkness decidió, entonces, borrar la memoria de Scarlet Witch para que evite el dolor de la pérdida de sus hijos. Con el tiempo y por culpa de las circunstancias, Agatha tuvo que devolverle sus recuerdos y, en un ataque de locura, Wanda mató a Agatha.