Muchos fanáticos de Marvel consideran a Tom Holland como uno de sus actores favoritos del UCM. Sin embargo, el actor se ha caracterizado por revelar sin querer algunos datos (spoilers) de las futuras producciones de la empresa ahora liderada por Kevin Feige.

En una reciente entrevista, el popular actor Tom Holland ha reconocido que se ha robado varios objetos que pertenecen a los sets de rodaje de ‘Spider-Man: Homecoming’ y ‘Spider-Man: Lejos de Casa’.

Inclusive, el actor ha reconocido que se ha llevado las famosas gafas con inteligencia artificial que le dejó Tony Stark a Peter Parker tras los sucesos acontecidos en ‘Avengers: Endgame’.

Holland ha confesado que se ha robado objetos que pertenecen a ambas películas por el hecho que suele llevarse cosas como recuerdos, en la mayoría de veces sin permiso del estudio o la producción. Además, el actor menciona que lo ha hecho en anteriores trabajos donde ha participado.

“Honestamente, tengo un conjunto de lanzarredes del traje de Spiderman, algo de lo que Marvel no sabe nada, pero ahora sí. Esto es grande. Me llevé las gafas de Tony Stark. Una vez intenté llevarme nt raje, pero es un poco difícil salir del set con el traje de Spiderman.”

Cuando el entrevistador le preguntó si se ha metido en problemas por llevarse estos objetos a casa ilegalmente, Holland respondió irónicamente:

“Quiero decir, no los he tenido. No los he tenido, y siempre hacen montones, porque se rompen todo el tiempo. Yo digo, ‘Oh, perdí las gafas de Tony Stark’. Ellos dicen, ‘¿Qué?’. Y ahora son parte de mi colección.”