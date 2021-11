Ahora sí las cosas son oficiales en Spider-Man: No Way Home. El actor Tom Holland, quien hace de Peter Parker, señala que la tercera entrega de Spidey conectará con las tres generaciones del personaje en la pantalla grande.

Recordemos que Spider-Man: No Way Home mostrará a Peter Parker de Holland recurrir al Doctor Strange para borrar la memoria de todos acerca de su doble vida como el héroe de Marvel. Su identidad fue descubierta en los postcréditos de Spider-Man: Far From Home.

Sin embargo, el hechizo sale mal y se abren las puertas del multiverso, lo que obliga a Parker a formar equipo con el Hechicero Supremo para enfrentarse a enemigos de realidades alternativas. Con su llegada a la vuelta de la esquina, el elenco de la película sigue siendo reservado sobre los secretos de Spider-Man: No Way Home , aunque está dispuesto a dar muchas pistas.

MARVEL | Póster de No Way Home

"Spider-Man: No Way Home". (Foto: Sony Studios/Marvel Studios)

En una entrevista para Total Film, Holland señaló que el proyecto “significa mucho para mí. La primera vez que ves a Doc y al resto de los personajes que regresan, es muy emocionante, y es un gran momento en la historia del cine. Son tres generaciones que se unen”.

Dado el infame pasado de Holland como fuente de spoilers para el MCU, la joven estrella ha sido especialmente cuidadosa con sus palabras para Spider-Man: No Way Home. Sus declaraciones se suman a las especulaciones sobre si veremos a los Spidey de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la pantalla grande.

Holland liderará un elenco que también presentará los regresos de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favreau, Marisa Tomei, JB Smoove y Benedict Wong.

El estreno de Spider-Man: Far From Home está programado para el 17 de diciembre.

