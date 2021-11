Las cosas claras... Tom Holland, la estrella de Spider-Man: No Way Home, declaró en una entrevista que Spidey y Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, no son amigos después de haber salvado al universo en Avengers: Endgame.

Spider-Man: No Way Home retomará directamente la escena posterior a los créditos de Spider-Man: Far From Home, en la que Mysterio de Jake Gyllenhaal ha expuesto a Peter Parker como el héroe arácnido y lo incrimina por su asesinato.

Desesperado porque la vida vuelva a la normalidad, Parker recurre a Doctor Strange para realizar un hechizo que borrará la memoria de todos sobre su doble identidad. Sin embargo, el hechizo sale mal y las puertas del multiverso se abren para mostrar a Doctor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx) y Duende Verde.

En declaraciones para Total Film, Holland dio más detalles sobre la relación con Strange que será más complicada y, en algún momento, se romperá.

“Es una relación muy diferente [de Tony Stark y Peter Parker]. No consideraría al Doctor Strange como un mentor en esta película, es más como un colega. En este punto de las películas, Spider-Man se ha establecido como un Vengador poderoso y serio. El Doctor Strange ve eso en él y lo trata como a un igual. Y a lo largo de la película, su relación se rompe. Y en lugar de convertirse en colegas, no se convierten en enemigos, pero son definitivamente no amigos”, precisó el actor.

La dinámica entre Spider-Man y Doctor Strange en Spider-Man: No Way Home ha sido un punto de curiosidad entre los fanáticos de MCU. Muchos creían que el Hechicero Supremo asumiría un papel de mentor similar al de Iron Man en Spider-Man: Homecoming, pero todo parece indicar lo contrario.

Spider-Man: No Way Home llegará a los cines el 17 de diciembre.

