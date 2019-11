Nadie mejor que Tony Hawk para criticar a Spider-Man haciendo skateboarding. El legendario patinador opinó sobre una particular escena del personaje de Marvel cuando fue interpretado por Andrew Garfield en 2012.

En una entrevista para GQ Sports, Hawk aclaró qué detalles son imposibles de hacer en la vida real. Además de criticar al personaje de Marvel, el patinador revisó otras películas como ‘Back to the Future’, ‘Grind’, ‘Gleaming the Cube’, ‘Police Academy 4’, ‘Mid90s’, ‘Daddy’s Home’ y ‘Scott Pilgrim Vs. The World’.

“Puedes ver que su pie está unido a su tabla de una manera no natural. Entonces, definitivamente, su pie trasero allí está pegado al tablero de alguna manera, con algo diferente a la gravedad. Entonces, eso es una revelación allí mismo, donde es como, “Está bien, no estamos en la realidad aquí”, señaló.

“Debe haber tenido la patineta unida a los zapatos”, agregó. “Y dar la vuelta y hacer un backflip y tener la confianza suficiente y la habilidad suficiente para saber que realmente vas a aterrizar de pie es bastante increíble”.

A veces cae bien la opinión de un experto para desmenuzar todos aquellos detalles de Spider-Man. Un poco de realismo siempre cae bien.

MARVEL | Películas de la Fase 4

Black Widow – 1 de mayo de 2020

Eternals - 6 de noviembre de 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 de febrero de 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 7 de mayo de 2021

Thor: Love and Thunder - 5 de noviembre de 2021

Black Phanter 2 - Sin fecha

Guardianes de la Galaxia 3 - Sin fecha

Los 4 Fantásticos - Sin fecha

Blade - Sin fecha

X-Men - Sin fecha