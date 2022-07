No cabe duda que el UCM tien algo planeado con Eternals; no obstante, con la poca aceptación que obtuvo esta cinta, no se sabe cuándo o en qué película regresarán. Recordemos que la cinta quedó en suspenso luego de que un Celestial apareciera para llevarse a los Eternos que infringieron las normas.

A su vez, hay un Celestial muerto en la mitad del océano y no se ha mencionado nada al respecto en las diferentes series de Disney Plus y películas de los Vengadores durante la fase 4.

Pues según reporta el medio Tales From the Mod Queue, Marvel Studios estaría planeando producir Eternals 2. Detallan vía Reddit que el proyecto “va por buen camino”, aunque no se sabe si se centrarán en Harry Styles, quien interpretó a Starfox.

La filtración indica que posiblemente se busque unir la historia de estos seres superpoderosos con el resto de Vengadores o los nuevos superhéroes que se han sumado en las series.

¿Cuál sería la trama de Eternals 2?

El Celestial Arishem se llevó a medio equipo de Eternals y todo parece indicar que se tratará de una aventura en el espacio para traer de regreso a sus compañeros. Recordemos que en “Thor: Love and Thunder” ya se presentó a uno de los seres más poderosos del universo, Eternidad, así que no sería descabellado pensar de que Eternals se meta en la mitología del UCM.

