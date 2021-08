¿Qué pasaría si T’Challa toma el papel de Star Lord? Marvel Studios nos trae otra alocada historia en la serie “What if...?”, en donde vemos que Yondu no secuestró a Peter Quill, sino que su nave terminó en África y abdujo al heredero del trono de Wakanda. Desde allí, ya vemos que toda la historia de los Guardianes de la galaxia cambia por completo.

Curiosamente, no vemos a un Star Lord peleado con Yondu, sino que se trata de un personaje que se ha convertido en una leyenda en la galaxia. Tras robar la gema del poder, se reúne con varios personajes en un bar.

¿Alguna vez te imaginaste a Drax como bartender? Así es, todos los papeles del UCM están de cabeza en “What if...?”, incluyendo a Thanos y Nebula. La hija por su lado, no recibió los maltratos de su padre, solo perdió un ojo y ahora se dedica a ayudar a T’Challa en sus aventuras.

¿Qué sucedió con Thanos en “What if...?”?

Por otro lado, Thanos no ha abandonado su deseo de eliminar a la mitad del universo pero ahora ha dejado atrás su violencia. Buscará por otros medios darle equilibrio a la vida, entre tanto se une a los Guardianes de la Galaxia para atacar Knowhere, base de el Coleccionista.

Al final del episodio 2, se le ve al titán loco luchando contra la Black Order para que sus compañeros puedan escapar del lugar. Sin duda, una faceta del personaje que muchos no se imaginaban.

