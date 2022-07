El Universo Cinematográfico de los Vengadores está de cabeza y los cortos de Marvel Studios no ayudan a esclarecer qué es lo que sucede en el planeta tierra. Por un lado, laserie “Loki” anunció la ruptura de la línea temporal, mientras que en “Spider-Man: No Way Home” vemos lo que sucede cuando juegas con los multiversos.

En medio de esta situación, la productora aprovecha el tiempo para introducir a nuevos Vengadores como America Chavez, en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, y a Kamala Khan, en “Ms. Marvel”.

Sin duda, nos encontramos en una de las fases más caóticas del UCM. Entre tanto, en el crucero de Disney se proyecta “Avengers: Quantum Encounter”, una historia alternativa en donde Khan conoce por primera vez a Carol Danvers (Capitana Marvel).

Todo esto, por supuesto, en el contexto de responder ante una amenaza en la Tierra. No se trata de un villano nuevo, sino que Ultra ha regresado con nuevos robots que deberán ser destruidos por los nuevos integrantes de los Vengadores.

Ms. Marvel es quien se encarga de los robots que van volando, ya que ella cuenta con poderes que le permite crear plataformas en el aire. Mientras que Falcon, el nuevo Capitán América, tendrá que enfrentar a los que caen a tierra.

Entre tanto, el corto comparte ciertos mensajes de seguridad para los turistas que se encuentran en el crucero, como no arrojar desperdicios fuera del barco.

Ultron aparece en “Avengers: Quantum Encounter”

