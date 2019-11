El tráiler de la película Black Widow, la próxima obra de Marvel que abrirá la Fase 4, podría llegar a fines de noviembre si tenemos las anteriores publicaciones promocionales de la compañía.



Teniendo en cuenta que Marvel programó el estreno de Black Widow para el 1 de mayo de 2020, la producción debería estar alistando el nuevo material promocional del filme para enganchar a la audiencia, tal como se hizo con el avance proyectado en la Comic-Con de San Diego.



Las tráileres de anteriores películas de Marvel, como ‘The Avengers’, ‘Iron Man 3’, ‘Captain America: The Winter Soldier’, ‘Avengers: Age of Ultron’ y ‘Captain America: Civil War’, aparecieron a finales de octubre. Por su parte, los avances de ‘Guardians of the Galaxy Vol. 2’, ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’ llegaron en noviembre.



Por lo tanto, resulta lógico pensar que Marvel seguirá la misma fórmula para Black Widow, más aún si es que aparece como tráiler para Star Wars: The Rise of Skywalker, cuya fecha de estreno es el 19 de diciembre.