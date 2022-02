El segundo tráiler de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, lanzado durante la Super Bowl 2022, causó revuelo por todas las nuevas pistas sobre lo que será el multiverso de Marvel. El caos es inminente y cada escena de Doctor Strange 2 es motivo de teorías y rumores en foros especializados.

Una de esas escenas corresponde a la casa del 177a de Bleecker Street en medio de una paisaje apocalíptico. El tráiler de Doctor Strange 2 no precisa sobre si se trata de una nueva dimensión o algún lugar de la Tierra tras la destrucción de una ciudad. No hay ninguna pista salvo que tengamos en cuenta la serie Loki.

En los últimos episodios de la serie Loki, protagonizada por Tom Hiddleton, los protagonistas son “podados” y enviados al Vacío, una dimensión al final del Tiempo donde todo lo que la Agencia de Variación Temporal (AVT) elimina a todas las variantes. Cuando Loki llega por primera vez a esta zona hostil y dominada por Alioth, vemos que no solo personas pueden podarse sino también edificios enteros.

TRÁILER DE DOCTOR STRANGE 2

Nuestra teoría es que la casa del 177a de Bleecker Street que aparece en Doctor Strange 2 se encuentra en el Vacío y eso tiene mucho sentido teniendo en cuenta que Alioth y He Who Remains fueron eliminados. Ya sabiendo por adelantado que veremos a una variante malvada de Doctor Strange (la de What If), probablemente la casa del 177a de Bleecker Street se vio involucrada en un evento nexus, por lo que acabó en el Vacío.

Escena del tráiler de Doctor Strange 2

Además, la situación caótica de Doctor Strange 2 y la ruina del multiverso hace que el Vacío tenga sentido para la trama, porque solo a través de este lugar el Hechicero Supremo puede llegar hasta Sylvie, la origen de todo el caos tras asesinar a He Who Remains.

La cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg, y Rachel McAdams llegará a salas de cine el próximo 5 de mayo de 2022.

