Doctor Doom suena cada vez más fuerte en el UCM. Una de las tantas pistas que Marvel ha dejado en sus producciones podemos encontrarla en el primer tráiler de She-Hulk: Attorney at Law, cuyo estreno está programado para el 17 de agosto de 2022.

La historia de She-Hulk se centra en Jennifer Walters (Tatiana Maslany), una abogada de superhumanos que termina obteniendo sus propios poderes. Si She-Hulk se mantiene fiel a los cómics, Bruce Banner (Mark Ruffalo) será responsable de la transformación de Jennifer. Después de recibir un disparo de un mafioso, Bruce le dio a Jennifer una transfusión de sangre, lo que salvó su vida y mutó su organismo.

El tráiler de She-Hulk también mostró brevemente a Titania, la mayor rival de la gigante verde. En los cómics de Marvel, Mary MacPherran era una estudiante de secundaria cuando recibió sus poderes y se convirtió en Titania gracias a Doctor Doom.

Según la conexión de She-Hulk con los cómics y la falta de otras opciones para obtener superpoderes en el UCM (los mutantes aún no existen), es muy probable que Doctor Doom sea la fuente de los poderes de Titania en She-Hulk: Attorney at Law. No se sabe cuál es el origen de la fuerza de Titania en la serie, pero los cómics explican que se debe a tecnología alienígena.

Aunque la MCU parece haber cambiado la historia del origen de Titania, el Doctor Doom aún podría darle a Mary sus poderes. Siguiendo la línea de los cómics, Titania recién fue reclutada después del inicio de Secret Wars, por lo que Marvel Studios cambió el orden de los eventos para presentar a Doctor Doom preparándose para la adaptación de Secret Wars al UCM.

Una She-Hulk muy delgada

Sean Ruecroft, artista de VFX, publicó en Twitter que él estuvo desarrollando parte de lo que veremos en She-Hulk y reveló que Marvel Studios quería a una superheroína más delgada y menos musculosa.

“Estaba en una empresa que hacía VFX para esto. Aparentemente, ella era más grande desde el principio, pero las notas seguían diciendo que ‘la hicieran más pequeña’. Siempre ponemos los ojos en blanco (como lo hicimos en Sonic), pero al final del día, los artistas deben seguir órdenes”, escribió en la red social.

Curiosamente, esta publicación fue borrada tan solo minutos después de exponer a Marvel Studios. No se sabe si fue un pedido expreso de la empresa o estaba violando algunos acuerdos de confidencialidad.

