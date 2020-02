Marvel: Tyrese Gibson habla sobre su actuación en Morbius.

A pesar de que todo el mundo se encuentra hablando sobre el nuevo tráiler de Rápidos y Furiosos, Tyrese Gibson habló sobre su papel en la película ‘Morbius’, la nueva producción de Marvel.

Gibson comentó que interpretará al Agente Shroud, y se mostró contento con la buena acogida que tuvo el primer tráiler de la película entre la comunidad de Marvel. Además, mencionó estar alegre por integrarse a la industria.

“Interpreto a un personaje llamado Agente Shroud, Agente Simon Shroud, frente a Jared Leto. Es el spin-off de Spiderman, Morbius, Venom, Marvel. Estoy emocionado por ser parte de esta franquicia. Me encanta Fast & the Furious pero llevo tiempo deseando formar parte de otra franquicia. Porque la última vez que estuve en una franquicia fue Transformers, que no está nada mal.”

Recordemos que Morbius será la nueva producción de Marvel en la cual Jared Leto será protagonista. Esta es la segunda oportunidad del actor en la que participa en una película de superhéroes, puesto que la primera fue Suicide Squad en la que no le fue tan bien.

