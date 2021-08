Marvel: Ultron regresaría al UCM según teoría tras el final de Loki

Una nueva teoría de Marvel predice que Ultron, el antagonista de la segunda película de los Avengers, podría volver al UCM tras revelarse la guerra multiversal desatada al final de la serie Loki. La teoría en realidad extrae diferentes partes de What If...? de Disney Plus, y adelanta que la serie animada tendrá un arco de historia más grande con Ultron.

¿Cómo es que el villano volvería al Universo Cinematográfico de Marvel? Los materiales de marketing y promocionales de What If...? insinúan que las versiones variantes de los héroes de Marvel serán reunidas como un equipo por The Watcher para evitar que Ultrón conquiste el Multiverso.

Los personajes que aparecen en What If ...? han sido bien publicitados. Peggy Carter (Hayley Atwell) se convertirá en una súper soldado, Thor (Chris Hemsworth) es un chico fiestero, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) toma un camino más oscuro, T’Challa (Chadwick Boseman) se convierte en Star-Lord y deja la Tierra, Black Widow (Scarlett Johansson) nunca abandona la Sala Roja, Erik Killmonger (Michael B. Jordan) conquista Wakanda con la ayuda de Tony Stark y Gamora (Zoe Saldana) se convierte en el Titán Loco en lugar de Thanos. ¡Toda una locura!

Trailer de What If...?

Todos los personajes antes mencionados aparecieron juntos como un equipo en una pieza de What If ...? bajo el apodo “Guardianes del Multiverso”. La pregunta cae por sí sola: ¿contra qué o quién se están protegiendo?

Es aquí donde Ultron aparece. Revisando los cómics de Marvel, Ultron llegó a enfrentarse a Kang el Conquistador en uno de los tantos arcos desarrollados por la Casa de las Ideas. El encuentro se debió a que Kang trató de conquistar una realidad donde gobernaba Ultron. Con Loki vinculando la versión UCM de Kang a este concepto de Multiverso, Ultron es un enemigo que podría amenazar a Kang y sus variantes.

A todo esto, hay raíces bastante profundas en el cómic para traer de vuelta a Ultron como una amenaza para todo el Marvel Cinematic Multiverse en What If ...?. Especialmente, si existe una realidad en la que los Vengadores nunca lograron evitar que el villano robótico conquistara la Tierra o la galaxia.

