‘Moon Knight’ es una de las producciones que pertenecerá a la Fase 4 del UCM. Será la plataforma Disney+ quien emita los episodios de manera exclusiva de la gran serie que espera deleitar a miles de fanáticos de Marvel.

El rodaje de ‘Moon Knight’ iniciará en los próximos meses; sin embargo, hasta ahora no se saben muchos detalles sobre la serie de Marvel Studios que se emitirá de manera exclusiva para Disney+.

Debido a esto, Beau DeMayo, uno de los guionistas de la serie, ha revelado detalles de la serie que los fanáticos no pueden perderse.

El guionista tuvo una respuesta peculiar cuando se le preguntó por Marc Spector y las personalidades del personaje que presentará en la serie. DeMayo respondió halagando al showrunner y el equipo de producción.

“Tiene un legado rico, eso seguro. Es divertido, la semana pasada tuve una cirugía dental y estaba conduciendo a casa y le dije a mi compañero, ‘Creo que Marvel implantó un micrófono en mis dientes para prepararme para cualquier entrevista, para asegurarse de que no digo nada.Todo lo que en realidad puedo decir es que, uno, el showrunner Jeremy Slater es brutal. Es muy listo. Es un tipo genial e impresionante con el que trabajar. Y después, sé que suena como indulgente pero es muy verdad que, como fan que entra en Marvel, es increíble ver que… lo habíamos oído antes con Kevin Feige y todo el mundo… simplemente se preocupan. Es increíble sentarte en un lugar donde puedes decir que todo el mundo es un fan y todo el mundo quiere proporcionar la mejor calidad, el mejor producto. Y creo que la visión que tenían Kevin y Jeremy, no puedo decir cuál es pero creo que a la gente realmente le gustará.Solo sé que como fan, cuando me contaron su visión, dije, ‘Oh mierda, quiero ver esto’.”

Moon Knight | Sinopsis

Es el álter ego de Marc Spector, un agente de la CIA de origen israelí, el cual durante una una misión en Egipto falleció, pero regresó a la vida gracias a un pacto con el Dios Khonshu. Éste se le aparece en una visión, ofreciéndole una segunda oportunidad en la vida si se convierte en el avatar del dios en la tierra.