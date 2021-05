Lamentablemente, no se trata de una película del Universo Cinematográfico de los Vengadores. Por lo pronto, Marvel Studios ha aclarado que Venom, Carnage y los demás simbiontes pertenecen al universo de Spider-Man de Tom Holland. Por lo pronto, no se unirán a los héroes de Marvel.

Pese a esto, se trata de una de las sagas que más entusiasmo a despertado en los fans, algo similar como lo que sucedió con Deadpool. Recientemente, la productora compartió el primer tráiler oficial de “Venom: Let There Be Carnage”.

“El actor Tom Hardy, nominado a los Premios de la Academia®️, vuelve a la pantalla grande como el protector letal Venom, uno de los personajes más grandes y complejos de Marvel. Dirigida por Andy Serkis, la película también está protagonizada por Michelle Williams, Naomie Harris y presenta a Woody Harrelson, en el papel del villano Cletus Kasady/Carnage.”, detalló Sony Pictures Argentina.

Quien se suma a la saga es el actor Woody Harrelson, el cual toma el papel de Cletus Kasady (Carnage). Como es de esperarse, Sony ha compartido las primeras imágenes promocionales de la cinta.

Este simbionte rojo toma por asalto el protagonismo del primer póster oficial.

“Venom 2” comparte nuevo póster oficial. (Foto: Sony)

¿Spider-Man aparecerá en Venom 2?

No se ha confirmado la participación de Tom Holland en esta película pero si se ha hecho una referencia a Spider-Man en el primer avance: “¿a quién dejamos atrás y cómo lo hacemos? Esperando en la oscuridad al salvador que nunca llega”.

Esto lo comenta Cletus Kasady (Carnage) haciendo una referencia a Peter Parker, seguidamente aplasta a una araña que trepaba por el escritorio.

