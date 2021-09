A principios de este año, el tráiler de Venom: Let There Be Carnage presentó al detective Patrick Mulligan (Stephen Graham), quien es anfitrión del simbionte Toxin según las historietas de Marvel. La novedad es que el actor contó más detalles de cómo será su personaje en la esperada secuela.

En las nuevas notas de producción de Venom: Let There Be Carnage , Graham explica que Mulligan no confía en Eddie y más allá tiene sus propios problemas con los que está lidiando.

“Tiene un chip en el hombro por muchas razones”, señaló Graham. “Hubo un incidente importante cuando era un joven novato, en el que le disparó a una niña; le dejó una cicatriz mental y perdió la audición en el oído izquierdo, lo que se convirtió en una discapacidad para su carrera policial y lo asignaron a trabajos de baja categoría. La jerarquía del sistema policial lo pasaba por alto constantemente, y es un hombre amargado y enojado”.

VENOM 2 | Traíler subtitulado

Graham también dijo que Mulligan está amargado porque Eddie está obteniendo algo que él cree que debería ser suyo. “Eddie está recibiendo la última entrevista con Cletus Kasady, algo a lo que él siente que debería tener derecho, y no un periodista rebelde y presumido”, agregó.

En los cómics, Toxin es el simbionte número mil en engendrarse de la línea genética de Venom y Carnage, y es potencialmente poderoso e inestable. Sabiendo esto, Carnage esperaba matar al nuevo simbionte tan pronto como apareciera. Venom esperaba protegerlo y criar al simbionte para convertirse en un héroe que lucharía junto a él. Carnage ocultó el simbionte uniéndolo a Mulligan, que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, cuando aún era demasiado joven para manifestarse por completo.

El antecedente hace que los fans de Marvel tengan la esperanza de ver a Toxin aparecer en Venom 2, cuyo estreno está programado para el 1 de octubre.

