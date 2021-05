Hay cosas que pueden ser tan geniales... El primer tráiler de Venom: Let There Be Carnage hizo que la comunidad vuelva a debatir sobre la supuesta conexión del simbionte con el Universo Cinematográfico de Marvel, o al menos con las películas de Spider-Man, protagonizadas por Tom Holland. Lo cierto es que nada de esto ya tiene sentido según el mismo director de Venom 2.

El cineasta Andy Serkis reveló que la película inspirada en el villano de los cómics de Marvel tiene su propio universo, por lo que la trama no encaja en la línea histórica del UCM.

“Por supuesto, hay algunas conexiones entre Venom y Spider-Man, con el universo Marvel y la historia de Spider-Man. Sin embargo, estamos tratando a esta película como su propio mundo. La historia de Venom se desarrolla en su propio mundo. Hay guiños al universo de Spider-Man en algunos momentos, por supuesto, pero en nuestra película nadie es consciente de otros personajes, como Spider-Man”, señaló.

Las primeras imágenes de Venom 2 muestran varios detalles relacionados con el universo de Spider-Man, como el periódico Daily Bugle e incluso una aparente mención a los Avengers. Por lo que dijo Serkis, los detalles no serían más que huevos de pascua para atraer a los fans de Marvel.

Venom: Let there be Carnage llegará a los cines el 24 de septiembre, siempre y cuando el coronavirus permita que los cines operen en todo el mundo.

La película está dirigida por Andy Serkis y estelarizada por Michelle Williams, Reid Scott, Naomie Harris, Stephen Graham, entre otros.

MARVEL | Estreno de Loki

El tuiter oficial de Loki publicó un video en el que aparece el actor Tom Hiddleston, quien hace del Dios de la Travesuras, para anunciar que hubo un cambio en la fecha de lanzamiento. El artista de Marvel se lamenta por el hecho de que su personaje suele quedar fuera del foco de atención cuando se trata de montajes de superhéroes, pero esta vez, las cosas serán un poco diferentes al proclamar que “los miércoles son los nuevos viernes”.

La serie Loki toma lugar después de los sucesos de Avengers: Endgame, cuando los Vengadores viajan al pasado, precisamente a la batalla de Nueva York en 2012, y por error hacen que Loki escape usando el Tezeracto. Es así como el personaje es reclutado por la Autoridad de Variación Temporal para arreglar la línea de tiempo y evitar así la “eliminación de la realidad”.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.