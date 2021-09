Venom: Let There Be Carnage ha lanzado un nuevo clip, que revela la escena en la que el personaje de Woody Harrelson, el asesino en serie Cletus Kasady, se transforma en el simbionte malvado Carnage. A pesar de una larga espera y numerosos retrasos, Carnage está recibiendo su vida, y nada mejor que esta escena para atraer a los fanáticos de Marvel.

En la versión de Venom 2, Cletus Kasady está programado para ser ejecutado por sus crímenes como asesino en serie. Los trailers anteriores revelaron que una de las últimas solicitudes de Cletus era reunirse con Eddie Brock (Tom Hardy), y durante ese encuentro, Cletus ataca a Eddie, incluso mordiéndole la mano.

Cletus inmediatamente sabe (y dice) que hay algo singularmente diferente en la “sangre” de Eddie, y parece que en esta escena durante la ejecución, Kasady recibe un curso intensivo sobre por qué la sangre de Eddie Brock es tan única.

Cletus Kasady transforms into #Carnage for the first time in this brand new clip from #VenomLetThereBeCarnage! pic.twitter.com/4J9IIxYcRO — One Take News (@OneTakeNews) September 27, 2021

“Más de un año después de los eventos de Venom (2018), el periodista de investigación Eddie Brock lucha por adaptarse a la vida como anfitrión del simbionte alienígena Venom, que le otorga habilidades sobrehumanas para ser un justiciero letal. Brock intenta reavivar su carrera entrevistando al asesino en serie Cletus Kasady, quien se convierte en el anfitrión del simbionte Carnage y escapa de la prisión después de una ejecución fallida”, reza la sinopsis oficial.

El estreno de Venom 2 está programado para el 1 de octubre de 2021, siempre y cuando la pandemia así lo permita.

MARVEL | Un villano más

A principios de este año, el tráiler de Venom: Let There Be Carnage presentó al detective Patrick Mulligan (Stephen Graham), quien es anfitrión del simbionte Toxin según las historietas de Marvel. La novedad es que el actor contó más detalles de cómo será su personaje en la esperada secuela.

En las nuevas notas de producción de Venom: Let There Be Carnage , Graham explica que Mulligan no confía en Eddie y más allá tiene sus propios problemas con los que está lidiando.

“Tiene un chip en el hombro por muchas razones”, señaló Graham. “Hubo un incidente importante cuando era un joven novato, en el que le disparó a una niña; le dejó una cicatriz mental y perdió la audición en el oído izquierdo, lo que se convirtió en una discapacidad para su carrera policial y lo asignaron a trabajos de baja categoría. La jerarquía del sistema policial lo pasaba por alto constantemente, y es un hombre amargado y enojado”.

