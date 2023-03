Marvel Studios pierde a una pieza clave para la fase 5 y 6 de su universo cinematográfico. No se trata de un importante actor, sino de Victoria Alonso, quien trabajó en la compañía durante 17 años. Ella fue una de las defensoras de la diversidad en las películas de superhéroes y quien defendió al personaje Namor de las críticas.

Inclusive, se le atribuye a ella la frase “Namor, el niño sin amor”, la cual le dio forma y sentido al antagonista y coprotagonista de la cinta “Black Panther: Wakanda Forever”.

El último proyecto cinematográfico en el que participó fue “Argentina 1985″, cinta que fue nominada al Oscar como “Mejor película internacional”.

Por el momento, se desconoce el motivo de su salida. Sin embargo, el medio The Hollywood Reporter explica que esta partida se da justo en el marco del mal rendimiento en taquilla de la cinta “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

¿Películas en las que trabajó Victoria Alonso?

Inició su carrera en Marvel en el año 2006 como productora de la primera cinta que daría inicio al universo cinematográfico de los Vengadores: Iron Man 1.

Seguidamente, se involucró como coproductor de diferentes cintas del UCM, como “Iron Man 2″, “Thor”, “Captain America: The First Avenger”.

Su último proyecto como productora ejecutiva en Marvel fue “Spider-Man: No Way Home” y luego trabajó en la cinta “Argentina 1985″.

