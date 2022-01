Actor de Kingpin no está contratado para ningún proyecto de Marvel

¿Será que realmente murió uno de los villanos más clásicos de Marvel? El actor Vincent D’Onofrio, quien interpretó a Kingpin en los últimos episodios de la serie Hawkeye, disponible en Disney Plus, no tiene programado volver a ningún proyecto del UCM.

En una entrevista para The Sarah O’Connell Show , se le preguntó a Vincent D’Onofrio si había algún plan para que regresara en alguno de los muchos proyectos de Marvel que están en producción en 2022. Su respuesta fue simplemente “no”.

“No, [actualmente no estoy registrado para más proyectos de Marvel.] He pasado por esto antes con Daredevil. Está muy claro para todos que realmente quiero interpretar este papel, seguir haciéndolo. Sabes, solo espero que eso continúe. Estoy empezando a divertirme con eso. Sigo pensando que hay mucho más que hacer con este personaje, así que solo espero recibir una llamada. Eso sería muy bueno, y me gustaría continuar”, dijo el actor.

Desafortunadamente, el final de Hawkeye fue razonablemente concluyente. Aparentemente, la razón por la que la cámara se alejó fue para evitar mostrar violencia clasificada para adultos en lugar de un deseo de hacer que su destino fuera ambiguo. Aún así hay la posibilidad de que D’Onofrio esté ocultando la verdad para mantener las expectativas, tal como hizo Andrew Garfield sobre su participación en No Way Home. La fe es lo último que se pierde.

HAWKEYE | Datos por resolver

¿Realmente vale la pena una segunda temporada de Hawkeye? La verdad que no hay mucho por dónde empezar teniendo en cuenta que Marvel Studios tendrá más series por realizar. Una de esas es Echo, la supuesta villana principal hasta que apareció Kingpin, por lo que Hakweye merece un análisis detallado para resolver los cabos sueltos de la trama.

Una gran duda es sobre qué será de Yelena Belova, la nueva Black Widow que ahora sí entiende lo sucedido con su hermana Natasha Romanoff. Quizá Belova acuda donde Valentina Allegra de Fontaine para confrontarla. Recordemos que esta última engañó a Belova haciéndole creer que Hawkeye mató a su hermana.

