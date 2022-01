Vincent D’Onofrio fue el personaje que terminó cerrando la historia de “Hawkeye”, la nueva serie de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. El actor interpretó una vez más a Kingpin.

El último episodio de la serie revela que la madre de Kate Bishop le debía dinero a Kingpin y básicamente trabajaba para la mafia. Por este motivo, la heroína decide entregar a su madre a la justicia.

Por supuesto, no se imaginaba que aparecería en escena el magnate. Lo que más llamó la atención fue que el gigante detuvo una flecha con el pecho y mantenía su fuerza sobrehumana.

El mismo actor, D’Onofrio, rompió su silencio con respecto a su aparición sorpresa tras el final de la serie. En el podcast del medio ComicBook comentó que hasta él se sorprendió con la llamada de Marvel.

Recordemos que varias series de la productora se cancelaron antes del inicio del UCM y era incierto el futuro de Kingpin.

“Probablemente sea comparable a que alguien obtenga un ascenso en su trabajo, el que quería. Probablemente sea comparable a un niño que consigue su primer trabajo remunerado, como cuando yo era mi preadolescente, conseguí mi primer trabajo en un restaurante lavando platos. Recuerdo que eso fue algo enorme, la idea de que tendría un el cheque de pago era tremendo. Porque me gustaba la magia en ese entonces y eso significaba que podía comprar trucos, porque eran muy caros. Tenía esto, me voy a desviar un poco de la historia, pero es comparable a eso. Que Kevin (Feige) me llamara y me dijera ‘Me gustaría que vinieras a hacer Hawkeye’, fue como, creo que es comparable a alguien que consigue el trabajo que quiere. Creo que todos podemos relacionarnos con eso, es el lo mismo. Puso una sonrisa en mi rostro”, comentó.

