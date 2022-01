El Universo Cinematográfico de Marvel ya ha dado inicio a la fase 4 de los Vengadores con el estreno de diferentes serie en Disney Plus. En este momento, puedes ver “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier”, “Loki” y recientemente se ha estrenado “Hawkeye”.

Esta última producción cerró su emisión el pasado 22 de diciembre con una gran sorpresa: Vincent D’Onofrio apareció por primera vez en el UCM en su papel de Kingpin, el cual ya tenía participación de las series de televisión.

Al igual que los cómics, mantiene su superfuerza y casi derrota a Kate Bishop luego de romper todas sus flechas. Como es de esperarse, muchos fans se han preguntando si participará en otras producciones de la fase 4.

Vincent D’Onofrio se ha declarado fan del UCM y sobre todo del villano Thanos, quien entró en acción en “Avengers: Infinity War” y fue derrotado por “Endgame”. Se tuvo que convocar a todos los vengadores para eliminarlo.

¿Quién ganaría entre Kingpin y Thanos?

El medio Comicbook lo entrevistó en su podcast y se le preguntó acerca de quién ganaría en un combate entre estos dos gigantes. Por supuesto, hay que igualar el terreno, por eso se especificó que sería sin armas ni ayuda.

“Quiero decir, no hay nadie que pueda vencer a Fisk. Nadie”, comentó entre risas. “Sabes, me enteré recientemente, un par de fanáticos, estaban muy emocionados por eso, estaban comentando sobre la fuerza que tengo. Porque estoy tirando a Kate [Bishop] y esas cosas. Pero, lo olvidé por completo. Acabo de ver un clip en Twitter de Charlie [Cox] y yo peleando en la primera temporada de [Stephen] DeKnight. Obviamente, es un director increíble. Ayudó a desarrollar el personaje de Wilson Fisk”, añadió.

