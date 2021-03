Marvel: Vision con orejas es lo más extraño que verás del UCM

Quizá nunca se te ha ocurrido fijarte en los detalles del diseño de Vision, el coprotagonista de la serie WandaVision, ¿pero acaso no habías notado que no tiene orejas? Sabemos que es lo menos importante, pero las imágenes del detrás de cámara de la producción de Marvel ha impactado a muchos por cómo se hizo las grabaciones del personaje.

La serie documental Marvel’s Assembled reveló que el actor Paul Bettany, quien hace de Vision en el UCM, grabó todas sus escenas con el rostro cubierto de una pintura especial para luego retocarlo en postproducción. El detalle es que las orejas del actor siempre quedaron descubiertas, y eso es algo que ha inquietado a los fans.

Según el supervisor de efectos visuales de Lola, Trent Claus, “diseñamos la apariencia de Vision basándonos en conceptos del departamento de desarrollo de apariencia de Marvel, específicamente, un tipo llamado Ryan Meinerding. Él hizo el concepto inicial de Vision, y luego tuvimos la tarea de traducirlo en live-action”.

Vision con orejas antes del CGI (Marvel)

“Cuando comenzamos a trabajar con el metraje [Age of Ultron], rápidamente quedó claro que [usar prótesis] no iba a funcionar. Así que terminamos eliminando digitalmente todas las prótesis, incluso en la primera película, por lo que todas las prótesis de cabeza son y siempre han sido completamente reemplazadas por CGI”, agregó.

Claus señaló que un Vision con oídos “volará la mente de la gente” simplemente porque se ve demasiado extraño. “No se dieron cuenta de que era normal que él no tuviera oídos. Simplemente se sentía tan natural, supongo. Entonces, cuando lo ves con oídos humanos reales, realmente la gente se vuelve loca porque luego tienen que volver a examinar”.

MARVEL | Mejor episodio de todos

¿El capítulo perfecto? Han pasado varios días desde el estreno del segundo capítulo de la serie The Falcon and the Winter Soldier y la crítica parece encantada. La web de Rotten Tomatoes, dedicada a la crítica de series y películas, registra un 100% de aceptación para la nueva aventura de los Vengadores en la plataforma de Disney Plus.

El segundo episodio lleva por título The Star-Spangled Man y ha destacado por introducir al nuevo Capitán América a través de John Walker, un personaje clásico de los cómics de Marvel, y a Power Broker como el antagonista principal de la temporada.

El capítulo mantiene el 100% de aceptación en Rotten Tomatoes luego de 26 críticas especializadas, obteniendo así la mejor puntuación de todas las entregas de las series televisivas de Marvel desde WandaVision.

“Parece que gran parte del éxito de este programa dependerá de la química de acción de amigos entre Anthony Mackie y Sebastian Stan, y la buena noticia es que hasta ahora es bastante fuerte”, señalan desde The New York Times.

