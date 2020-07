¿Será que todo estaba friamente calculado? Vision murió en Avengers: Infinity War y no pudo revivir después, a pesar de los viajes en el tiempo. Sin embargo, Vision sigue con vida de alguna manera, porque será el protagonista de la serie de Marvel titulada Wandavision. La gran pregunta cae de madura: ¿cómo será eso posible?

Una respuesta que baraja la comunidad de Marvel es que Shuri, del universo de Black Panther, hiciera un backup de la IA de Vision mientras intentaba extraer la gema de la mente en Avengers: Infinity War. Si no fue la wakandiana, la organización contra amenazas extraterrestres SWORD pudo haber hecho el mismo backup por cuestiones de seguridad.

La mente de Vision, por lo tanto, puede seguir existiendo. La cuestión es saber cómo podrá recuperar su cuerpo, luego de que este quedara destruido al quitarse la gema de la frente. Wakanda puede fabricar un nuevo cuerpo de vibranium, pero hay una respuesta que hace poco los fans de Marvel han descubierto.

Detalle importante en la primera película de Capitán América (Marvel)

En la escena panorámica de la feria tecnológica de Howard Stark en Captain America: The First Avenger, los fans de Marvel se percataron de una figura humana en una urna con la frase “Dr. Phineas Horton. The Synthetic Man”, que viene a ser en los cómics la Antorcha Humana original. Este último detalle es el origen de cómo Vision podría volver al UCM.

Los cómics de la edad de oro de Marvel explican que la Antorcha Humana es un androide sintético llamado Jim Hammond creado por el Dr. Phineas Horton. Décadas más tarde, el cuerpo de este androide es el que se usa para crear a Visión. Todo indicaría que Marvel podría recurrir a este argumento para regresar a Vision a la vida y sin salirse de los patrones originales del cómic.

La verdad se sabrá con el estreno de Wandavision, programado para diciembre de 2020.