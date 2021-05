Marvel: Vision y Adam Warlock estarían conectados para la Fase 4 del UCM

Vision es un personaje Marvel que se hace extrañar en el UCM. Después de haber muerto a manos de Thanos en Infinity War y resucitado en WandaVision con una apariencia completamente nueva, la comunidad no tiene una idea plena sobre cuál será el futuro del personaje. Lo que sí podemos adelantar es que estará conectado con alguien sumamente misterioso de Guardians of the Galaxy.

Por si no lo recuerdas, Adam Warlock ya fue presentado en el UCM. Su primera aparición fue en Guardians of the Galaxy Vol. 2. Ayesha, la Suma Sacerdotisa de la raza Soberana, creó a Adam Warlock para destruir a los Guardianes después de que Rocket Raccoon robara las Pilas Anulax, una poderosa y codiciada fuente de energía.

Lo cierto es que Adam no aparece en sí, sino solo vemos su cápsula de nacimiento. El plan sería que su primera orden sea traer de vuelta a Vision después de los sucesos de WandaVision, la serie exclusiva de Marvel para Disney Plus.

MARVEL | Adam Warlock en los cómics

En los cómics, Adam llegó a poseer las Gemas del Onfinito después de derrotar a Thanos y posteriormente intentó equilibrar el universo dividiendo su propia alma. Adam Warlock tiene control sobre el Soul World, una dimensión donde moran las almas de los perdidos, y puede traer a la gente de regreso en cualquier momento si así lo desea.

El Soul World ya apareció en el Universo Cinematográfico de Marvel, específicamente en Avengers: Infinity War, cuando Thanos fue enviado allí en los momentos posteriores al chasquido.

Las Infinity Stones fueron destruidas en Avengers: Endgame, pero si hay alguien que tenga la capacidad de recuperar la Gema del Alma, ese es Adam Warlock, más aún si sabemos que la esencia de dicha gema está en el cuerpo de White Vision, un personaje prácticamente nuevo que aún no logra entender su identidad.

Entonces, podemos suponer que Adam Warlock podría relacionarse con White Vision al ser este último el portador de la Gema del Alma. No sabemos en qué película ocurriría el encuentro, pero está claro que las circunstancias ya están listas para que así sea.

