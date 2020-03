La producción de WandaVision, la nueva serie de Marvel para la plataforma de video streaming Disney+, anunciaron en cierre de las grabaciones en redes sociales.

Una fotografía publicada en Instagram por Taylor Grabowsky muestra a todo el equipo encargado del rodaje de WandaVision posando para la cámara.

La trama de WandaVision se desarrollará después de Avengers: Endgame, la película más taquillera de Marvel, precisamente en la desesperación de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) por revivir a Vision (Paul Bettany), que murió a manos de Thanos en ‘Infinity War’.

El elenco está conformado por las estrellas de Marvel Teyonah Parris como la versión adulta de Monica Rambeau, Kat Dennings como de Darcy Lewis, Randall Park en el rol de Jimmy Woo y Kathryn Hahn en un papel no revelado.

WandaVision es una pieza importante para el Universo Marvel, debido a que sienta las bases para la trama principal de Dr. Strange in the Multiverse of Madness, donde la organización SWORD y el villano Nightmare podrían hacer aparición.

WandaVision constará de seis episodios y llegará a finales del 2020.

MARVEL | Spider-Man y Wanda

Nadie puede con el genio de Spider-Man. El actor Tom Holland comentó sus ganas de unirse al rodaje de WandaVision, la serie exclusiva de Marvel para la plataforma de video streaming Disney+.

Durante una entrevista, Hollando habló sobre el futuro de Spider-Man dentro del Universo Marvel y Sony Pictures. Ante la duda sobre si el héroe arácnido tendrá una serie para Disney+, Hollando reveló las ganas que tiene por formar parte del equipo de WandaVision.

“Creo que el show de WandaVision se ve realmente genial... muy estilístico. Casi parece una comedia de situación con la forma en que lo han filmado. Paul y Elizabeth son dos de las personas más agradables que conozco y me encantaría trabajar con ellos un poco más... Eso sería genial, Kevin Feige... Si quieres hacer eso, ya sabes mi número”, declaró.

