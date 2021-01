Marvel Studios sigue haciendo crecer su universo cinematográfico con más producciones. Hace una semana, Disney Plus estrenó los dos primeros episodios de WandaVision, la producción que narra los sucesos posteriores a Avengers: Endgame.

Luego del estreno de estos primeros capítulos, los fans han quedado confundidos con respecto a varios detalles que no cuadran en la línea de tiempo. WandaVision ocurre exactamente después de Endgame pero lo raro es que Vision está vivo.

Pues el capítulo 3 respondería a varias de las interrogantes y sobre todo daría pie a Doctor Strange 2 o Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Así es, el multiverso ya estaría conectando con la serie de Wanda.

Alerta de spoiles de WandaVision. Las siguientes líneas contienen detalles del capítulo 3 de la serie

El capítulo 3 de WandaVision comienza con un repentino embarazo. Wanda tienen en su vientre a los dos primeros mutantes del Universo Cinematográfico de Marvel pero Vision todavía sigue sin entender cómo es esto posible.

El doctor les explica que es normal cuando “un padre y una madre se quieren mucho”, pero el embarazo va mucho más de prisa de lo que se imaginan. Tan solo sgunos más tarde, los protagonistas estaban preparando la habitación de los bebés cuando un suceso extraño sorprende a todos.

Las mariposas del adorno de la cuna cobran vida y una se posa en la nariz de Vision. Esta es una referencia la primera cinta de Doctor Strange. El mago siempre ha estado relacionado a las mariposas.

En la primera cinta de Strange vemos que al tocar una mariposa monarca en su viaje astral sale disparado por el multiverso. Por otro lado, en Avengers: Infinity War, el personaje repelió un ataque de Thanos, el cual se rompió en miles de pedazos con forma de mariposas.

Marvel | WandaVision: capítulo 3 tiene su primera conexión con Doctor Strange 2. (Foto: Marvel)

