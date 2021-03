El Universo Cinematográfico de Marvel todavía tiene muchas historias pendientes por contar. La primera serie en finalizar es WandaVision y el 19 de marzo se estrenará The Falcon and the Winter Soldier.

Por lo pronto, Marvel Studios se centrará en sus series de Disney Plus pero ya va adelantando lo que veremos en las películas. Si has visto el capítulo 9 de WandaVision, habrás notado que conecta directamente con Doctor Strange 2.

Los multiversos, lamentablemente, no aparecieron en esta serie pero los poderes de Wanda son sin duda muy peculiares y podrían dar pie al juego con los diferentes universos paralelos.

¿Cómo conecta WandaVision con Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Agatha Harkness revela su verdadero plan: que Wanda la ataque con la Magia del Caos para robárselo. No obstante, no contaba de que Maximoff pueda utilizar runas para evitar que Harkness use su magia dentro del HEX.

En plena pelea, se explica que Scarlet Witch no nace sino que se crea: “La Bruja Escarlata no nace, es forjada. No tiene aquelarre ni precisa encantamientos”, comenta Agatha. Su poder inclusive es superior al de Doctor Strange.

El poder del Hechicero Supremo es inferior al que otorga la Magia del Caos, así lo explica Agatha en el capítulo 9. Lamentablemente, no hay un cameo sorpresa de Benedict Cumberbatch.

En la segunda escena post-créditos se ve que Wanda está usando su magia para aprender más acerca del libro Darkhold para traer de regreso a sus hijos. Desde allí partiría la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

¿Qué sucedió en el capítulo 9?

En episodio de WandaVision comienza ya con la revelación de Agatha Harkness como real antagonista de la serie. Su objetivo es que Wanda libere el pode de la Magia del Caos en ella para absorberla.

¿Qué es la Magia del Caos?: El libro de los condenados explica los siguiente sobre esta extraña mágica que no nace en los brujos sino que es creada de forma externa:

“La Bruja Escarlata no nace, es forjada. No tiene aquelarre ni precisa encantamientos”, explica Agatha. Curiosamente, se explica que Scarlet Witch supera por mucho el poder del hechicero supremo (Doctor Strange) y que su objetivo solo es destruir la Tierra.

De esta forma, nace oficialmente este personaje en el UCM. Tras vencer a Agatha con las runas que reprimen el poder de los demás brujos en un área cerrada, Wanda logra quitarle los poderes y se aleja de Westview para aprender mucho más acerca del libro oscuro Darkhold.