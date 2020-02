¿Que trama Marvel para WandaVision? Disney ha publicado un corto video en YouTube, titulado “Big Game”, en el que aparece Scarlet Witch y Vision como protagonistas de una sitcom en diferentes décadas.

Además de las breves presentaciones de The Falcon and the Winter Soldier y Loki en el video publicitario de Marvel, vemos a Bruja Escarlata y Vision como dos personajes de diferentes comedias de situación dentro de una misma casa.

Se desconoce si es que Marvel plantea los universos alternativos en la serie WandaVision o se trata simplemente de algunas de las visiones de Scarlet Witch. Recordemos que ella tiene el poder de modificar la realidad, tal como lo hace en los cómics.

Hay que tener en cuenta, además, que esta serie exclusiva de Marvel para la plataforma Disney+ hace de prólogo a Dr. Strange and the Multiverse of Madness.

MARVEL | Películas de la Fase 4

Black Widow – 1 de mayo de 2020

Eternals - 6 de noviembre de 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 de febrero de 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 7 de mayo de 2021

Thor: Love and Thunder - 5 de noviembre de 2021

Black Phanter 2 - Sin fecha

Guardianes de la Galaxia 3 - Sin fecha

Los 4 Fantásticos - Sin fecha

Blade - Sin fecha

X-Men - Sin fecha